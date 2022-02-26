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Военная операция на Украине

Bloomberg: администрация США запросила у Конгресса $6,4 млрд из-за событий на Украине

Средства будут направлены на оказание помощи Украине, Прибалтике, Польше и другим странам, а также на нужды Пентагона, сообщает агентство

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Администрация США запросила у Конгресса дополнительно $6,4 млрд на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Предполагается, что $2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие Киеву в сфере безопасности, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия. Согласно плану, $3,5 млрд выделят на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.

По сведениям агентства, соответствующий запрос администрации США, вероятно, получит поддержку со стороны законодателей от обеих партий.

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