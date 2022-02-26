СМИ: Япония может пересмотреть стратегию переговоров с Россией по мирному договору

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Токио может пересмотреть стратегию переговоров с Москвой по мирному договору в связи с военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что среди членов правительства и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) все чаще звучат мнения о невозможности продолжения переговорного процесса с Россией по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. В частности, председатель политического совета правящей ЛДП Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что "экономическое сотрудничество [с Россией] не может быть достигнуто в текущей ситуации".

Япония занимает последовательную позицию, заключающуюся в стремлении подписать мирный договор с Россией после решения территориального вопроса.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и занимавший в то время пост премьера Японии Синдзо Абэ условились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио произойдет после заключения мирного договора.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.