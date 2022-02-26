Yomiuri: Япония приступила к проработке санкций против Белоруссии

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к рассмотрению вопроса о введении санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ. Об этом сообщила в субботу газета Yomiuri .

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

По ее данным, такое решение было принято после того, как Министерство финансов США в четверг объявило о рестрикциях в отношении 24 физических и юридических лиц из Белоруссии из-за поддержки Минском российской спецоперации и "оказания помощи во вторжении".

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в вопросе санкций против Минска Токио будет действовать в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь со странами G7. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусские войска не принимают участия в спецоперации РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.