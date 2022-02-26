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Военная операция на Украине
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Генсек ООН назначил гуманитарного координатора по Украине

Амин Авад будет координировать действия организации, "включая гуманитарное реагирование по обе стороны линии соприкосновения"

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амина Авада кризисным координатором всемирной организации по ситуации вокруг Украины.

"Гуманитарные потребности [на Украине] увеличиваются с каждым часом. Гибнет мирное население. По меньшей мере 100 тыс. украинцев вынуждены были покинуть свои дома", - заявил Гутерриш в пятницу по окончании заседания Совета Безопасности ООН.

"Чтобы укрепить наш ответ, сегодня я объявляю о назначении Амина Авада кризисным координатором ООН по Украине", - отметил генсек. По его словам, Авад будет координировать действия ООН, "включая гуманитарное реагирование, по обе стороны линии соприкосновения".

Теги
УкраинаГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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