Зеленский заявил, что Макрон поддержал отключение России от SWIFT

ТАСС, 26 февраля. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом в субботу заявил глава Украины на своей странице в Twitter .

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

"Только что позвонил Макрон. Должен сказать, что он настоящий друг Украины. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против [президента РФ Владимира] Путина", - говорится в сообщении.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

24 февраля Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.