Глава МИД Японии не ответил, будет ли Токио вводить санкции против Путина и Лаврова

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и военную операцию РФ. При этом по итогам беседы министр не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, будет ли Токио вводить санкции против российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

"В первую очередь мы должны оперативно реализовать озвученные 25 февраля меры, и сейчас продолжаются связанные с этим процедуры. Вместе с этим мы намерены следить за развитием ситуации и реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с США", - сказал он в ответ на вопрос о санкциях против Путина и Лаврова.

Говоря о содержании переговоров с Блинкеном, глава МИД Японии отметил, что он проинформировал американскую сторону о введенных санкциях в области финансов и экспорта. Стороны сошлись во мнении, что влияние действий России на Украине "не ограничивается только Европой".

Ранее о санкциях против российского президента и главы МИД РФ объявили ЕС, Великобритания, США и Канада.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.