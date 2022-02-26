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Военная операция на Украине
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МИД Британии рекомендовал отказаться от поездок в несколько регионов РФ

Гражданам Соединенного Королевства посоветовали избежать нахождения в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях, которые граничат с Украиной

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Британские власти рекомендуют своим гражданам отказаться от любых поездок в ряд российских регионов, граничащих с Украиной. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД Соединенного Королевства.

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В нем содержится рекомендация "не приближаться на расстояние менее 50 км к границам Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей из-за наращивания российских [вооруженных] сил и продолжающейся военной деятельности".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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ВеликобританияРоссияРостовская областьБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьКурская областьВоенная операция на Украине
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