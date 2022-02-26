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Военная операция на Украине

Австралия разрабатывает список санкций в отношении членов правительства Белоруссии

"Военное вторжение является грубым нарушением международного права", заявил министр иностранных дел страны Марис Пейн

СИДНЕЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии разрабатывают список санкций в отношении ряда сотрудников правительства Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ. Об этом сообщила в субботу министр иностранных дел страны Марис Пейн.

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Как отметила Пейн, после введения второго пакета антироссийских санкций власти Австралии также приступили к разработке "санкций в отношении ключевых фигур в белорусском правительстве, которые способствовали вторжению войск РФ в Украину". "Военное вторжение является грубым нарушением международного права. Это нарушение устава ООН и самое вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности, которое Европа видела за последние десятилетия", - сказала она, отметив, что вина за произошедшее лежит, в том числе и на белорусских официальных лицах, поддержавших российскую спецоперацию и "оказавших помощь в организации вторжения".

В ходе выступления перед журналистами Пейн также сказала, что по мнению австралийского правительства, президент России Владимир Путин должен понести личную ответственность за военный конфликт. "Великобритания, Евросоюзе, Канада и США заявили о санкциях в отношении Путина и [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и Австралия последует их примеру. Это исключительный шаг - введение санкций против лидера [государства], но и ситуация сейчас исключительная", - заявила она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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АвстралияБелоруссияУкраинаВоенная операция на Украине
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