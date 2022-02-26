Байден обсудит со своей командой по нацбезопасности ситуацию на Украине

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудит в субботу с членами своей команды по национальной безопасности ситуацию на Украине. Об этом говорится в распространенном Белым домом рабочем графике американского лидера.

"10:00 (18:00 мск - прим. ТАСС). Президент [Байден] и вице-президент [Камала Харрис] обсудят по защищенной линии со своей командой по национальной безопасности последние события на Украине и преднамеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение России", - указано в документе. Разговор пройдет в закрытом для прессы режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.