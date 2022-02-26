СМИ: Аргентина не рассматривает возможность введения санкций в отношении РФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Аргентины не рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу газета La Nacion со ссылкой на источники в правительстве южноамериканской страны.

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

Собеседник издания заявил, что "Аргентина основывает свои действия на международном праве и строгом соблюдении всех принципов, закрепленных Уставом ООН". Он также отметил, что "Аргентина будет готова присоединиться к любым действиям, которые нацелены на достижение справедливых и прочных решений, который гарантируют мирное сосуществование".

Ранее поверенный в делах Украины в Аргентине Сергей Небрат призвал правительство южноамериканской страны ввести экономические санкции в отношении России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.