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Военная операция на Украине

Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи

Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи - Белый дом.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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Власти южноамериканской страны намерены присоединиться к любым действиям, нацеленным на достижение справедливых решений и мирного сосуществования
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