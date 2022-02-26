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Военная операция на Украине

Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У"

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что повреждения от обломков ракеты получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в городах Иловайск и Амвросиевка

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватили рано утром в субботу две ракета "Точка-У", выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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"Рано утром силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали", - говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Повреждения от обломков ракеты получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в городах Иловайск и Амвросиевка (менее 23 км. от границы с Россией).

На местах падения ракет работают профильные специалисты, добавили в штабе территориальной обороны ДНР.

"К нам в 5:00 утра прилетела не сама "Точка-У", а ее фрагмент, который сбили [ракету]. Ее элементы повредили частные дома, у сельхозпредприятия повреждена техника. Жертв и пострадавших нет. Последнее время у нас было тихо, ничего не прилетало, это - единичный случай. Сейчас все спокойно", - сказал глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов Донецкому агентству новостей.

Украинские силовики в пятницу попытались ударить по нефтебазе в Кировском районе Донецка с применением ракеты "Точка У". Ракета была перехвачена ПВО республики, ее обломки упали в жилом квартале.

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