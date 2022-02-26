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Военная операция на Украине

В офисе Зеленского считают, что условия на переговорах с Москвой будет диктовать Киев

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что любая война заканчивается переговорным процессом

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что условия о прекращении военных действий на переговорах с Россией будет диктовать Киев.

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"Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - заявил Подоляк в субботу.

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