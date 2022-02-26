ЕС ввел самый серьезный с 2014 года блок санкций против России

Европейский союз (ЕС) ввел вечером 25 февраля блок жестких персональных и секторальных экономических ограничений в адрес России за ее отказ прекратить военную операцию на Украине до достижения поставленных целей. Общее число подвергнутых санкциям за Украину физических лиц достигло 670, а юридических - 113.

ТАСС собрал главные положения нового санкционного списка ЕС.

Первые лица РФ под санкциями

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров впервые в истории включены в черный список ЕС в числе 98 российских чиновников, депутатов и силовиков, а также представителей командного состава белорусской армии. При этом им не запрещен въезд в Евросоюз, но в случае обнаружения их активов в банках ЕС такие активы подлежат заморозки. Евросоюз обычно избегает подвергать санкциям президентов иностранных государств, чтобы сохранить условия для диалога. Исключениями из этого правила ранее, в частности, стали президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сирии Башар Асад.

ЕС также включил в свой черный список премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Всех их Брюссель обвиняет в голосовании в Совете безопасности РФ за независимость ЛНР и ДНР.

Депутаты Госдумы попали в этот список за ратификацию решения правительства о "Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики и между Российской федерацией и Луганской народной республикой", а белорусские военные - за создание условий для российской операции на Украине.

Финансовые и технологические ограничения

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая администрацию президента, Министерство обороны, Службу внешней разведки и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ.

Под санкции подпали "Оборонпром" и "Рособоронэкспорт", такие ведущие промышленные компании России как "Сухой", "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс", "Калашников", "Ростех", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "Камаз", "Совкомфлот", "Севмаш", "Ростех-Азимут", Объединенная судостроительная компания и другие.

ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

Кроме того, ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности, система связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

Кредиты и торговля