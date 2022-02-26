Народная милиция ДНР взяла под контроль Павловск и Пищевик

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль в Донбассе населенные пункты Павловск и Пищевик. Об этом сообщил в субботу заместитель главы республиканской народной милиции Эдуард Басурин.

"На мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Павловск и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", - отметил он.

Кроме того, по словам Басурина, военнослужащие батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), "желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Гнутово и Талаковка".

Подразделения Народной милиции ДНР продолжают "движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления" со стороны ВСУ, подчеркнул представитель военного ведомства республики. "Только что под контроль ДНР перешло также село Трудовское под Волновахой", - сообщил Басурин.