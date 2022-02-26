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Военная операция на Украине

Макрон заявил, что "война будет длительной"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что "война продлится долго", и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. С соответствующими заявлениями он выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре "Порт-де-Версаль" в субботу на западе Парижа.

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"Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться", - сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.

Теги
УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
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