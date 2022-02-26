Макрон заявил, что "война будет длительной"

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что "война продлится долго", и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. С соответствующими заявлениями он выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре "Порт-де-Версаль" в субботу на западе Парижа.