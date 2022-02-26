В США не видят причин для диалога с Россией по стратегической стабильности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтон на данном этапе не видит причин для продолжения диалога по стратегической стабильности с Москвой. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью газете "Коммерсант".

"На данном этапе я не вижу причин для диалога по стратегической стабильности. Мне очень жаль, что так сложилось", - сказала она.

Дипломат напомнила, что Вашингтон и Москва провели три встречи в рамках этого диалога. "Последняя встреча была чрезвычайной, направленной на то, чтобы предотвратить эту ужасную ситуацию. У нас на самом деле завязалась достаточно конструктивная дискуссия, моим партнером по консультациям был [заместитель главы МИД РФ] Сергей Рябков. Но в итоге президент [России Владимир] Путин выбрал войну вместо дипломатии", - добавила Шерман.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.