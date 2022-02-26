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Военная операция на Украине
Обновлено 

Вооруженные силы Украины оставили Станицу Луганскую без боя

Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, поселок взят без единого выстрела

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины оставили Станицу Луганскую без боя, сообщил в субботу главный редактор Луганскинформцентра Сергей Мешковой со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

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"Когда сегодня утром пошли первые граждане со стороны украинского пункта пропуска, они рассказали нам, что в станице уже никого нет, и мы спокойно зашли в поселок", - сообщили военнослужащие Народной милиции. По словам Мешкового, "местные жители радуются освободившим их военнослужащим".

Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко подтвердил эту информацию. "Поселок взят без единого выстрела. Украинские войска из него ушли", - сказал он. Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР освободила контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" и почти весь поселок.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

В новость были внесены изменения (11:37 мск) - добавлен комментарий с подтверждением информации.

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