В Чехии поддержка действий России на Украине может обернуться тремя годами заключения

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Выражение поддержки действиям России на Украине на демонстрациях или в социальных сетях в создавшейся ситуации в Чехии может трактоваться как уголовное преступление, за которое грозит до трех лет заключения. Со ссылкой на генерального прокурора республики Игора Стржижа об этом сообщило в субботу информационное агентство ЧТК .

"Если кто-то в общественном пространстве, например на демонстрациях или в интернете, выражал бы согласие с нападением России на Украину, поддержал его или выражал поддержку руководителям России, то он при определенных условиях совершил бы уголовное преступление, - отметило ЧТК. - За это [преступление], согласно закону, предусмотрено наказание в виде заключения при первом осуждении до одного года, при повторном - от шести месяцев до трех лет".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.