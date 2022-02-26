В США поддержат решение Украины о нейтральном статусе, если Киев его примет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. США поддержат те решения, которые примет для себя Украина, выбор за народом страны. Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон принятие Киевом нейтрального статуса.

"Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли", - сказала она.

Ранее представитель офиса президента Украины заявил, что Киев может обсудить с Москвой нейтральный статус Украины, но с четким пакетом гарантий по безопасности.

25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее Песков отметил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в белорусской столице предложила вместо нее Варшаву, а затем "ушла со связи". В ночь на субботу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский согласился на предложение российского лидера и готов говорить о мире и прекращении огня. По словам Никифорова, идут консультации о времени и месте переговоров.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.