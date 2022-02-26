Нидерланды направят Украине 200 ПЗРК Stinger

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. Нидерланды намерены как можно скорее направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщили в субботу в письме национальному парламенту глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен.

По их словам, решение о поставке вооружения принято в ответ на поступивший недавно запрос от Украины. "Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами", - отметили министры.

В прошлую пятницу Нидерланды уже приняли решение о направлении продукции военного назначения на Украину, в том числе снайперских винтовок, шлемов и бронежилетов. Часть из них была отправлена в субботу. Хукстра и Оллонгрен добавили, что Нидерланды, "как и другие страны, испытывают сложности с логистикой" и делают все возможное, чтобы поставить военную помощь как можно скорее.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.