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Военная операция на Украине

Кличко заявил, что киевское метро приостановило перевозки и будет работать как укрытие

Мэр Киева призвал жителей города "оставаться дома или в укрытиях"
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Метро в Киеве приостановило пассажирские перевозки и будет работать в качестве укрытия.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.

Мэр призвал киевлян "оставаться дома или в укрытиях". "Не выходите и не выезжайте в город, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры", - написал он.

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