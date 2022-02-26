Экс-премьер Италии считает, что на Западе не рассматривали тему безопасности РФ всерьез

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Вопросы безопасности России никогда серьезно не рассматривались на Западе. Такое мнение в опубликованном в субботу интервью газете La Stampa выразил бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема (занимал пост в 1998-2000 годы).

"Международное сообщество столкнулось с вызовом, на который мы должны быть способны ответить единством и вместе с этим суровостью. Но вопрос безопасности России никогда не рассматривался всерьез. Было и есть две возможности. Русские никогда не исключали своего включения в НАТО <...> В противном случае необходимо создать общую европейскую структуру безопасности. Провести новую Хельсинкскую конференцию. [Создать] архитектуру, которая была бы способна поручиться за нас и поручиться за их", - считает бывший итальянский премьер.

По его мнению, на Западе должны были "сдерживать, а не поощрять украинский национализм, который несет ответственность за злоупотребления в отношении русского меньшинства". "Украинский национализм отказался от Минских соглашений, которые предусматривали конституционную реформу Украины, которая могла бы дать автономию регионам", - сказал он.

Вместе с этим Д'Алема назвал действия Москвы на Украине "преступлением" и "ошибкой".

"И мы также должны осознавать: санкций недостаточно. Риск заключается в общем упадке Европы и России. Мы связаны географией и экономической взаимодополняемостью: им нужны наши технологии, а нам - их сырье. Давайте проясним: с геополитической точки зрения эта трещина в сердце Европы усиливает риск общего упадка континента, - сказал экс-премьер Италии. - Соединенные Штаты и Китай могут смотреть на это с большей отстраненностью, в том числе потому, что они платят меньшую цену. Это европейская трагедия, и именно европейцы должны найти выход".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.