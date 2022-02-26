Швеция предоставит Украине дополнительно $3,2 млн на гуманитарную помощь

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Шведское международное агентство по вопросам сотрудничества в области развития (СИДА) предоставит дополнительно 30 млн крон ($3,2 млн) фонду ООН, оказывающему гуманитарную помощь на Украине. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе СИДА.

"Мы очень обеспокоены развитием, которое мы наблюдаем, и тем, как полностью меняется жизнь людей. Гуманитарная помощь, которую мы сейчас оказываем, направлена на предоставление людям в кризисных ситуациях доступа, среди прочего, к еде, здравоохранению, чистой воде и защите", - отметил в сообщении глава отдела гуманитарной помощи СИДА Якоб Вернерман.

Ранее агентство объявило о выделении Международному комитету Красного Креста (МККК) 15 млн и 20 млн крон в 2022 году. Общий размер гуманитарной помощи Украине таким образом составит 65 млн крон ($6,95 млн).