По инициативе Лондона 25 стран обсудили поставки вооружений Украине

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Великобритания провела донорскую конференцию для Украины с участием 25 стран, часть из которых согласилась передать Киеву летальные вооружения. Об этом сообщил в субботу утром в эфире телеканала Sky News замглавы Минобороны королевства Джеймс Хиппи.

"Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы украинцы получили летальные вооружения. Вчера вечером Соединенное Королевство провело донорскую конференцию под председательством министра обороны [Великобритании] Бена Уоллеса, в которой приняли участие 25 стран. По итогам встречи многие из них обязались либо оказать Украине гуманитарную помощь, либо предоставить ей летальные вооружения, и Великобритания вместе с союзниками обеспечат их доставку", - сказал Хиппи, уточнив, что не может говорить о том, "что и когда будет передано" украинской стороне.

Замминистра утвердительно ответил на вопрос о том, уверен ли он, что вооружения удастся доставить на Украину. По данным телеканала, речь может идти о поставках боеприпасов, противотанкового оружия и средств ПВО, а также предметов медицинского назначения. Отвечая на вопрос, будет ли Лондон передавать оружие "украинским силам сопротивления" в случае падения правительства Владимира Зеленского, Хиппи указал, что такого рода решения будут приниматься советом безопасности Великобритании. По его словам, премьер-министр Борис Джонсон попросил Минобороны подготовить план на случай такого развития событий.

Sky News уточняет, что среди участников донорской конференции, проходившей в виртуальном режиме, были США и государства, не являющиеся членами НАТО. По данным телеканала, помимо 25 государств, упомянутых Хиппи, еще две страны, представители которых не смогли принять участие в форуме, после его завершения пообещали оказать поддержку Украине. Как утверждает телеканал, ряд государств, ранее отказывавшихся от поставок летальных вооружений на Украину, пересмотрели свою позицию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.