Турция воздержалась от голосования по приостановке прав РФ в СЕ

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Турция воздержалась в пятницу от голосования по приостановке прав России в Совете Европы, так как выступает за продолжение диалога при любых обстоятельствах. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Мы не хотим, чтобы диалог приостанавливался. Турция воздержалась от голосования по принятому решению. Что бы ни случилось, мы при любых обстоятельствах выступаем за диалог", - сказал собеседник агентства.

Как говорится в заявлении комитета министров СЕ, он "сегодня принял решение немедленно приостановить права Российской Федерации в комитете и в Парламентской ассамблее в связи с вооруженным вторжением на Украину". Принятое решение означает, что "Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций организации, включая Европейскую конвенцию по правам человека".

Приостановка России в правах в Совете Европы происходит второй раз за время ее участия в организации. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. К полноценной работе на этой площадке РФ вернулась в 2019 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала сообщила, что решение комитета министров Совета Европы о приостановке прав России означает конец существования данной организации.