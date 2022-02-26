Соцпартия обвинила власти Молдавии в предвзятом отношении к СМИ на фоне событий на Украине

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова обвинила власти страны в предвзятом отношении к СМИ после закрытия сайта "Sputnik Молдова", который в субботу был обвинен Службой информации и безопасности (СИБ) в "разжигании ненависти и войны".

"Мы видим, как руководство в Кишиневе забыло о своем посыле о нейтралитете и стало открыто бороться против определенной части СМИ", - говорится в распространенном заявлении одной из крупнейших парламентских партий республики.

В партии указывают, что информация агрессивного характера распространяется в эти дни многими молдавскими телеканалами. Соцпартия обратила особое внимание на призывы ряда местных политиков в срочном порядке просить вхождения в состав Румынии, где жители страны якобы будут защищены блоком НАТО. Это достаточно острый вопрос, который усугубляет раскол в молдавском обществе в непростой период, констатируется в заявлении.

Ранее президент страны Мая Санду выступила с призывом к консолидации молдавского общества, были проведены переговоры с политическими партиями, заключены договоренности о необходимости сохранения стабильности в стране на фоне событий на Украине. Однако в соцпартии считают, что эти договоренности не соблюдаются властями. Они обвинили проевропейское правительство во внешнем управлении.

Распоряжение о мониторинге информационного пространства страны было отдано Комиссией по чрезвычайным ситуациям Молдавии. В СИБ уточнили, что блокироваться будут ресурсы, подстрекающие, по мнению Кишинева, к ненависти, беспорядкам и военным действиям. Средствам массовой информации рекомендовано воздержаться от публикации сведений, полученных из "недостоверных источников".

Парламент Молдавии в пятницу ввел в республике чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В этот период комиссия по ЧС сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Также решением комиссии могут запрещаться массовые мероприятия, высылаться лица, представляющие угрозу общественному порядку, будет координироваться работа СМИ и приниматься другие чрезвычайные меры.