НУР-СУЛТАН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности по ситуации вокруг Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.

"Под председательством главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности. Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана", - говорится в сообщении. По итогам заседания президент дал поручения государственным органам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.