Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Латвия по просьбе Киева готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве. Об этом заявил президент балтийской республики Эгилс Левитс.

"Президент Левитс подтвердил, что Латвия по просьбе Украины готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве, учитывая решение Украины прервать отношения с Российской Федерацией", - сообщает в субботу канцелярия главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что принято решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Министерство иностранных дел Украины приступило к эвакуации посольства из Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.