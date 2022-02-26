Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России

ТАЛЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Эстония закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом в субботу сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас.

"Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством", - передает его слова портал ERR.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", - отметил он. "Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение России на Украину", - добавил министр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.