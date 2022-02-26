Германия передала Украине обещанные месяц назад 5 тыс. касок

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. 5 тыс. военных касок, которые Германия пообещала Украине 26 января, переданы в субботу киевским властям. Об этом сообщило агентство DPA.

Германия отказывается поставлять Украине летальное оружие, потому что это запрещается внутренними законами. Киев критиковал Берлин за это. Решение об отправке пяти тысяч касок также вызвало негативную реакцию украинской стороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.