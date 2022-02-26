Латвия закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Латвия закрывает свое воздушное пространство для зарегистрированных в России авиакомпаний. Об этом в субботу сообщил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.

"Латвия закроет воздушное пространство для зарегистрированных в России авиакомпаний для коммерческих рейсов. В настоящее время готовится решение для рассмотрения на заседании правительства", - написал он в Twitter.

Об этом решении ранее также объявил министр юстиции страны Янис Борданс. "Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто", - написал он в Twitter.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс 25 февраля предложил закрыть воздушное пространство республики для российских самолетов. Линкайтс со своей стороны указал, что Латвия будет согласовывать решения о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний со своими коллегами из ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.