{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы

Как отмечает корреспондент ТАСС, сопровождавший спикера Думы в поездке, обстановка на борту была спокойная, экипаж не объявлял об изменении маршрута
Самолет Ил-96 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет Ил-96
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Швеция и Финляндия в минувшую пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", на борту которого находился спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами.

Российская делегация возвращалась на родину после официального визита председателя Думы на Кубу и в Никарагуа, который проходил с 23 по 24 февраля. Поездка завершилась в Никарагуа, однако из Манагуа воздушное судно вновь вылетело в Гавану, где прошла дозаправка. Самолет должен был прибыть в аэропорт "Внуково-2" в 17:30 мск 25 февраля, однако приземлился в 18:14 мск. В полете борт несколько раз менял курс.

Как сообщил позже ТАСС один из членов российской делегации, "власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта". Судя по информации порталов, отслеживающих полеты самолетов, экипаж выбрал маршрут для облета этих стран через север.

В думской пресс-службе данную информацию подтвердили.

Как отмечает корреспондент ТАСС, сопровождавший спикера в поездке, обстановка на борту была спокойная, экипаж не объявлял об изменении маршрута.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичШвецияФинляндияКубаРоссия
Военная операция на Украине
В МИД Армении назвали дезинформацией новость о задержании армянского военного в Харькове
В украинском сегменте социальных сетей в субботу распространилась фотография задержанного в Харькове мужчины, у которого якобы нашли военный билет Минобороны Армении
Читать полностью