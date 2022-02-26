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Словакия вводит режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины

Правительство предписало государственным структурам обеспечить порядок и соблюдение законности
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Словакии ввело в республике в субботу в 12:00 (14:00 мск) режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Со ссылкой на постановление кабмина об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии", - отмечается в документе.

Правительство Словакии предписало государственным структурам обеспечить порядок и соблюдение законности ввиду резкого увеличения числа беженцев. Необходимо предотвратить возникновение кризисных ситуаций, которые могут угрожать жизни, здоровью и имуществу граждан. На премьер-министра Эдуарда Хегера возложено общее руководство при урегулировании возможных кризисных ситуаций.

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