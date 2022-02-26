Премьер Малайзии выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине

СИНГАПУР, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине и призвал все стороны к диалогу. Об этом глава правительства заявил в субботу в Таиланде, где он находится с официальным визитом.

"Малайзия серьезно обеспокоена эскалацией конфликта на Украине и призывает все вовлеченные стороны предпринять шаги для деэскалации, предотвратить человеческие жертвы", - указывается в распространенном его администрацией заявлении. По его словам, "в этот критический момент необходимо удвоить усилия для поиска мирного решения конфликта посредством диалога и переговоров на основе международного права и Устава ООН".

"Малайзия намерена и в будущем поддерживать усилия в интересах мира и безопасности в регионе и во всем мире, а также содействовать процветанию", - сказал премьер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.