{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Премьер Малайзии выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине

Малайзия намерена и в будущем поддерживать усилия в интересах мира и безопасности в регионе и во всем мире, а также содействовать процветанию, сказал Исмаил Сабри Якоб

СИНГАПУР, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине и призвал все стороны к диалогу. Об этом глава правительства заявил в субботу в Таиланде, где он находится с официальным визитом.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Малайзия серьезно обеспокоена эскалацией конфликта на Украине и призывает все вовлеченные стороны предпринять шаги для деэскалации, предотвратить человеческие жертвы", - указывается в распространенном его администрацией заявлении. По его словам, "в этот критический момент необходимо удвоить усилия для поиска мирного решения конфликта посредством диалога и переговоров на основе международного права и Устава ООН".

"Малайзия намерена и в будущем поддерживать усилия в интересах мира и безопасности в регионе и во всем мире, а также содействовать процветанию", - сказал премьер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаМалайзияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
В МИД Армении назвали дезинформацией новость о задержании армянского военного в Харькове
В украинском сегменте социальных сетей в субботу распространилась фотография задержанного в Харькове мужчины, у которого якобы нашли военный билет Минобороны Армении
Читать полностью