Киев потерял контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области. Об этом заявил в субботу глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь рядом с укрытиями", - написал он в Facebook.

По его словам, власть потеряла контроль над "Станицей Луганской, Крымским, Марковкой".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.