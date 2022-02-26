Президент Грузии обсудила с Макроном ситуацию на Украине

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном выразила озабоченность в связи с происходящим на Украине. Об этом в субботу сообщили в администрации грузинского лидера.

"Между президентами Грузии и Франции состоялся телефонный разговор. Речь зашла о текущей ситуации на Украине. Президенты выразили озабоченность в связи с российской агрессией против суверенитета Украины", - сказано в сообщении.

Макрон подтвердил территориальную целостность Грузии. Лидеры двух стран подчеркнули также важность сохранения единой позиции на международной площадке, добавили в администрации. В конце разговора президент Франции пригласил Зурабишвили посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.