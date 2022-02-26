В Риме проходит манифестация профсоюзов в поддержку мира на Украине

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Сотни человек принимают участие в субботу в манифестации профсоюзов в Риме, которая проходит в знак протеста против военной операции России на Украине. Акция проходит на площади Святых апостолов, передает корреспондент ТАСС.

Манифестацию организовали три крупнейшие профсоюза - Всеобщая итальянская конфедерация труда, Итальянская конфедерация профсоюзов трудящихся и Итальянский союз труда.

В центре Рима перекрыли некоторые улицы, что создало значительные затруднения для движения транспорта. В четверг акция против военной операции прошла неподалеку от посольства России в Италии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.