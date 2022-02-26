КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Комендантский час в Киеве будет действовать с 18:00 до 09:00 мск до 28 февраля. Об этом сообщил в субботу мэр Киева Виталий Кличко.

"Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 [по местному времени]. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - написал он в своем Telegram-канале. По словам мэра, все граждане, которые будут находиться в это время на улицах, "будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп".

Комендантский час был введен в Киеве в четверг вечером. До настоящего времени особый режим действовал с 22:00 до 07:00. Согласно распоряжению властей, в эти часы не допускается появление граждан на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений личности.

Ранее Кличко призвал жителей столицы оставаться дома или в укрытиях, за исключением работников предприятий критической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.