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Военная операция на Украине

В МИД Армении назвали дезинформацией новость о задержании армянского военного в Харькове

В украинском сегменте социальных сетей в субботу распространилась фотография задержанного в Харькове мужчины, у которого якобы нашли военный билет Минобороны Армении

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Сообщения в социальных сетях о задержании военнослужащего Армении в Харькове украинскими силовиками является полной дезинформаций. Об этом в субботу заявил корр. ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Это полная дезинформация", - ответил он на соответствующий вопрос.

В украинском сегменте социальных сетей в субботу распространилась фотография задержанного в Харькове мужчины, у которого якобы нашли военный билет Минобороны Армении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Теги
АрменияУкраинаВоенная операция на Украине
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