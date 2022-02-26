В МИД Армении назвали дезинформацией новость о задержании армянского военного в Харькове

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Сообщения в социальных сетях о задержании военнослужащего Армении в Харькове украинскими силовиками является полной дезинформаций. Об этом в субботу заявил корр. ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Это полная дезинформация", - ответил он на соответствующий вопрос.

В украинском сегменте социальных сетей в субботу распространилась фотография задержанного в Харькове мужчины, у которого якобы нашли военный билет Минобороны Армении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.