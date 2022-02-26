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Военная операция на Украине

СМИ: в Праге задержали участника акции в поддержку России

По данным агентства ЧТК, несколько местных жителей устроили акцию в поддержку Москвы перед зданием российского посольства в столице Чехии

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала одного участника демонстрации в поддержку России, прошедшей в субботу в столице Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

По его данным, несколько местных жителей устроили акцию в поддержку Москвы перед зданием российского посольства в Праге. Собравшихся окружили десятки человек с украинскими флагами и плакатами с антивоенными лозунгами. Полиция вмешалась, когда словесная перепалка достигла своего апогея.

Генеральный прокурор Чехии Игор Стржиж в субботу проинформировал, что в республике выражение поддержки действиям России на Украине на демонстрациях или в социальных сетях может трактоваться как уголовное преступление. За него может грозить до трех лет лишения свободы.

Теги
ЧехияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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