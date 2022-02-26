Лукашенко: Минск готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине

"Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", - сказал глава государства журналистам в субботу, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко сообщил, что эту тему обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным. "Владимир Путин мне позвонил и сказал <...>, - отметил Лукашенко. - Ну, там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку".

При этом он возмутился, подчеркнув, что "Киев фактически окружен, а они разглагольствуют". "Люди гибнут, а они еще разглагольствуют. Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность, приезжайте", - заявил Лукашенко. Он отметил, что сразу же предложил площадку для переговоров и на них уже должны были "приехать завтра".