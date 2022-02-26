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Военная операция на Украине
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Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону последние события на Украине

Глава МИД Турции сообщил, что Анкара готова организовать переговоры между Москвой и Киевом

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в субботу телефонные переговоры, сообщил корреспонденту ТАСС источник в МИД республики.

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"Обсуждались последние события на Украине. Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряженности никому не поможет, он призвал прекратить военные операции. Министр Чавушоглу также подтвердил готовность Турции провести переговоры между Российской Федерацией и Украиной, если стороны этого захотят", - сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютВоенная операция на Украине
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