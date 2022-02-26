Донецк отключили от центральной подачи горячей воды

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Донецк с 14:00 (совпадает с мск) отключен от централизированной подачи горячей воды из-за повреждения водопровода в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в субботу написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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"С целью ускорения восстановления водоснабжения принято решение приостановить централизованную подачу горячей воды на территории города с 14:00 26 февраля. После стабилизации ситуации с водоснабжением подача горячей воды будет возобновлена", - написал мэр.

По его словам, в результате обстрелов поврежден водопровод, снабжающий Донецк и "на протяжении нескольких суток наблюдаются серьезные перебои с водоснабжением в Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском районах города". Мэр подчеркнул, что ведутся ремонтные работы, идет наполнение системы города.

Ранее в субботу врио генерального директора ГУП ДНР "Вода Донбасса" Виталий Кижаев сообщил, что на питьевом трубопроводе в Донецке произошел новый прорыв из-за обстрела района Северного водопроводного узла со стороны украинских силовиков.