{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Донецк отключили от центральной подачи горячей воды

По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрелов поврежден водопровод, снабжающий населенный пункт

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Донецк с 14:00 (совпадает с мск) отключен от централизированной подачи горячей воды из-за повреждения водопровода в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в субботу написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"С целью ускорения восстановления водоснабжения принято решение приостановить централизованную подачу горячей воды на территории города с 14:00 26 февраля. После стабилизации ситуации с водоснабжением подача горячей воды будет возобновлена", - написал мэр.

По его словам, в результате обстрелов поврежден водопровод, снабжающий Донецк и "на протяжении нескольких суток наблюдаются серьезные перебои с водоснабжением в Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском районах города". Мэр подчеркнул, что ведутся ремонтные работы, идет наполнение системы города.

Ранее в субботу врио генерального директора ГУП ДНР "Вода Донбасса" Виталий Кижаев сообщил, что на питьевом трубопроводе в Донецке произошел новый прорыв из-за обстрела района Северного водопроводного узла со стороны украинских силовиков.

Теги
Военная операция на Украине
Санкции в отношении России
Венгрия не будет блокировать санкции в отношении России
Премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что страна поддерживает все меры
Читать полностью