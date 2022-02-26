В Косовска-Митровице разрушено 80% православных надгробных памятников

БЕЛГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Около 80% памятников и надгробий на православном кладбище в южной (подконтрольной косоварам) части Косовска-Митровицы на территории непризнанного Косова полностью или частично разрушены. Об этом в субботу сообщил портал Kosovo Online.

Временные органы власти Косовска-Митровицы вместе с церковной общиной организовали транспорт для всех граждан из северной части Косова и Метохии и остальных регионов Сербии, которые хотели посетить кладбище в Родительскую субботу. Граждане посетили могилы своих родственников и были поражены тем, что 80% надгробий и памятников полностью или частично разрушены, отмечает портал.

"Моя семья Милич - семья плотников, которая известна в этом крае 150 лет. Здесь похоронены мои дедушка, бабушка, дядя, тетя, отец и брат, и я с тяжелым сердцем и грустью приезжаю сюда. Мы проходим мимо албанского кладбища, и там все чисто и в порядке, и мы ничего не трогаем, для нас мертвые ни в чем не виноваты", - сказал один из посетителей кладбища.

"Все сломано и разрушено, это варварство, сплошная грусть. Мы никогда такого не делали, это доказательство их культуры. Они [албанцы] пытаются стереть любой след, что мы здесь когда-либо жили", - добавил серб.

Ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что число нападений на сербов на территории края с приходом к власти в непризнанной республике премьера Альбина Курти возросло на 50%.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.