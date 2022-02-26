ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. МИД Польши рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Россию и Белоруссию. Соответствующее заявление ведомство разместило в субботу на своем официальном сайте.

"В связи с ситуацией на Украине и связанным с этим фактом прекращением авиасообщения между Польшей и Россией, а также очень ограниченными возможностями возвращения в Польшу наземным путем, министерство иностранных дел не рекомендует любые поездки в Российскую Федерацию", - указано в сообщении.

"В связи с ростом напряженности и военными событиями в регионе МИД рекомендует гражданам Польши не выезжать в Республику Беларусь. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций выезд может оказаться существенно затрудненным или даже невозможным", - информировал МИД.

Ведомство рекомендовало гражданам следить за информацией МИД в социальных сетях и на веб-сайтах, подготовиться к возможному быстрому отъезду, иметь при себе все важные документы всех членов семьи, запастись наличными деньгами для обеспечения основных потребностей в случае необходимости отъезда.