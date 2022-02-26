СМИ: украинский кризис продемонстрировал неблагонадежность внешней политики США

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Обострение кризиса вокруг Украины свидетельствует о неблагонадежности внешнеполитического курса США, провоцирующих эскалацию конфликта, и может стать предупреждением для стран, которые стремятся заручиться поддержкой Вашингтона. Такая точка зрения изложена в редакционной статье, опубликованной в субботу китайской газетой Global Times .

"Для стран и регионов, которые по-прежнему испытывают иллюзии или предпринимают усилия, оставаясь пешкой Соединенных Штатов, украинский кризис может стать хорошим предостережением: партнера, для которого ваши трудности - это хорошие новости, следует считать неблагонадежным", - пишет издание.

Оно напоминает, что США, преследуя собственные корыстные интересы, в течение многих лет способствовали разжиганию конфликтов в различных точках планеты. "Зазнавшаяся американская элита всегда считала, что на кризисах можно нажиться. <...> Когда события принимают серьезный оборот, т. н. обязательства Соединенных Штатов становятся всего лишь пустой дипломатической демагогией", - говорится в материале.

США постоянно "подливают масло в огонь", стараясь обострить напряженность в регионе, продолжает газета. "Вашингтон сейчас чрезвычайно занят, преследуя свои стратегические интересы и пытаясь извлечь как можно больше пользы из пожара войны на Украине", - подчеркивается в статье.

В ней отмечается, что Белый дом прежде всего старается "превратить Россию в отщепенца на международной арене", применяя против нее санкции и прочие меры давления. "Кроме того, теперь Североатлантический альянс стал как никогда прежде сплоченным и целеустремленным", - иронизируют авторы.

Газета напоминает, что с 2001 года Соединенные Штаты под различными благовидными предлогами спровоцировали серию вооруженных конфликтов в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. "Стратегический эгоизм США снова и снова демонстрирует свою истинную сущность в международной политике, - подчеркивается в статье. - Если какая-либо страна принимает во внимание только собственные интересы, <...> создавая хаос для других, такое государство, вне зависимости от его мощи, неизбежно дискредитирует себя, а его гегемонии наступит конец".