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Военная операция на Украине
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Эрдоган сообщил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия на Украине

В ходе переговоров двух лидеров обсуждались последние события и вопросы военного вмешательства России на Украину

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели в субботу телефонные переговоры, в ходе которых обсудили последние события на Украине.

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"В ходе переговоров обсуждались последние события и вопросы военного вмешательства России на Украину, - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента. - Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала".

Президент Турции не пояснил, какие усилия он прилагает для достижения этой цели. При этом Эрдоган также "выразил соболезнования гражданам Украины, погибшим в результате нападения России".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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