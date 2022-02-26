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Военная операция на Украине

Лукашенко: переговоры по Украине нужны сегодня и могут никому не понадобиться завтра

Белорусский лидер считает, что есть силы, которые подталкивают власти Украины к продолжению сопротивления

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине нужно провести без задержки.

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"Завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель, вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти, просто разговаривать ни с кем не станет", - приводит агентство БелТА слова главы государства, который пообщался с журналистами в субботу. "Россия в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их [Киев] и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут", - посетовал Лукашенко.

Он считает, что есть силы, которые подталкивают власти Украины к продолжению сопротивления. "Толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, сейчас с Ближнего Востока подкинем, да и своих ЧВК хватает, - сказал Лукашенко. - Если они туда втянутся, вы представьте, что будет в Украине <...>".

"Нас же уже все - от Японии до Америки - пытаются пристегнуть к этой войне <…>. Уже нам объявляют санкции", - сказал Лукашенко. По его словам, Международный олимпийский комитет заявил, будто Белоруссия чуть ли не в войне участвует. "Ну это искали повод. Ясно, что там из-за океана позвонили, сказали, как действовать. Но это мы переживем, главное, чтобы не гибли люди", - заверил президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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