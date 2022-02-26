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Военная операция на Украине

МИД Румынии закрыл посольство в Киеве и консульство в Одессе

Решение о вывозе персонала было принято из-за эскалации ситуации в сфере безопасности на Украине

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. МИД Румынии информировал, что в субботу была успешно завершена репатриация сотрудников посольства страны в Киеве.

МИД уточняет, что "решение о вывозе дипломатического и консульского персонала было принято из-за эскалации ситуации в сфере безопасности на Украине в целом и в Киеве особенно".

Глава МИД Богдан Ауреску выразил благодарность всем учреждениям, участвовавшим в операции, которая была начата в пятницу утром, а также властям Украины и Молдавии за поддержку.

Таким образом, посольство Румынии в Киеве, а также генеральное консульство в Одессе закрыты, а персонал обоих учреждений эвакуирован. Вместе с тем румынские консульства в Черновцах и Солотвине продолжают нормальную работу с персоналом в полном составе, уточняет МИД Румынии.

Теги
РумынияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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